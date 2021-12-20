Президент Польши против уступок России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает против любой политики уступок относительно России.

«Я абсолютно против любой политики уступок относительно России, именно Россия должна оставить действия, которые она делала в 2008 году, нападение на Грузию, в 2014 году на Украину, сейчас Россия оккупирует часть грузинской территории, теперь украинских Донецкой и Луганской областей. Ясно, что там сепаратисты, но все понимают, что стоит за названием сепаратисты», — сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что, объективно, есть оккупация Крыма, которая нарушает международное законодательство, и силовое изменение границ Европы.

«Ни одно демократическое государство не может принять такое состояние дел. Когда мы задаем вопрос, кто должен уступить, ясно, что Россия должна сделать шаг назад», — подчеркнул Дуда.

Он также заявил, что безопасность Украины — фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение России на Украину.

«Наша позиция как президентов „Люблинского треугольника“ очень четкая: безопасность Украины — фундаментальный вопрос. Мы не только не должны позволить военные нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить такое нападение», — сказал Дуда.