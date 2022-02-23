В Москве задержаны участники пикетов против войны с Украиной

В Москве на Пушкинской площади полиция в среду, 23 февраля, задержала шестерых активистов, протестовавших против войны с Украиной. Некоторые из них стояли в одиночных пикетах, другие просто находились на площади.
Среди задержанных — Алексей Беленкин, Михаил Лейпунский, Григорий Шеянов, Татьяна Козлова, Ольга Зеликина и Дарья Масленникова, сообщил независимый правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.
Ранее в Москве у здания Администрации президента России были задержаны муниципальный депутат столицы РФ Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев, проводившие одиночные пикеты против войны с Украиной.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Россией «независимости» сепаратистских «Донецкой и Луганской народных республик» («ДНР» и «ЛНР»), а затем — о вводе российских войск на территории, подконтрольные пророссийским сепаратистам в Донбассе. Российским солдатам было поручено выполнение «функций по поддержанию мира» на территории самопровозглашенных «республик».
22 февраля Федеральное Собрание утвердило признание Россией независимости «ЛНР» и «ДНР». В тот же день Совет федерации разрешил президенту РФ использовать вооруженные силы на Донбассе.
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