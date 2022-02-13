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Закрытого заседания Рады в воскресенье не будет

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Закрытого заседания Рады в воскресенье не будет

Народный депутат фракции «Голос», заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк опроверг информацию о созыве внеочередного закрытого заседания Верховной Рады, а также о массовом выезде народных депутатов из Киева.

«Никто сегодня/завтра закрытого заседания внеочередного не объявляет... Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме. Попросили фракции всех своих депутатов собрать в понедельник и обеспечить нормальную явку во вторник. Что, давайте честно, вполне нормально в такой ситуации», — написал Железняк в Telegram в воскресенье.

Он также сообщил, что встречу с силовиками и главами фракций, назначенную на 16.00 воскресенья, «отменили и перенесли».

«Пока выглядит так, что завтра будет согласительный совет и потом закрытая фракция (закрытое заседание фракции — Ред.) у Слуг (фракции „Слуга народа“ — Ред.) вечером. Может поменяют график работы Рады, но далеко не факт», — добавил парламентарий.

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Железняк также рассказал, что вопрос введения военного положения в Украине вообще не обсуждался.

Как сообщалось, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил в субботу, что руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье в 16.00 могут провести закрытое заседание с руководством силовых структур. Позже он проинформировал, что инициатива «Евросолидарности» и «Голоса» о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в субботу или в воскресенье не была поддержана.

Верховная Рада, отношения с Россией
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