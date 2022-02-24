Войти
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Байден осудил действия РФ и рассказал о дальнейших шагах США

1429
Байден осудил действия РФ и рассказал о дальнейших шагах США

Мировое сообщество призовет Россию к ответу за военные действия в Украине, США и их союзники будут действовать решительным образом, заявил президент США Джо Байден.

«Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в распространенном Белым Домом заявлении Байдена.

В заявлении отмечается, что Байден будет следить за ситуацией из Белого дома и будет продолжать получать регулярные обновления от его команды национальной безопасности. Он намерен провести встречу со своими коллегами из G7, а затем обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах, которые Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предпримут в отношении России за этот «ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

«Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл (супруга Байдена — Ред.) и я молимся за смелых и гордых людей Украины», — подчеркнул американский лидер. По его словам, сегодня вечером молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил.

Читайте также: Трамп назвал печальным событием для мира начало войны в Украине

О начале военной операции президент России Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг утром о введении военного положения по всей территории страны.

отношения с Россией, Джо Байден, война с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 февраля 2022
Среда, 23 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016