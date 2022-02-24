Байден осудил действия РФ и рассказал о дальнейших шагах США

Мировое сообщество призовет Россию к ответу за военные действия в Украине, США и их союзники будут действовать решительным образом, заявил президент США Джо Байден.
«Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в распространенном Белым Домом заявлении Байдена.
В заявлении отмечается, что Байден будет следить за ситуацией из Белого дома и будет продолжать получать регулярные обновления от его команды национальной безопасности. Он намерен провести встречу со своими коллегами из G7, а затем обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах, которые Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предпримут в отношении России за этот «ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».
«Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл (супруга Байдена — Ред.) и я молимся за смелых и гордых людей Украины», — подчеркнул американский лидер. По его словам, сегодня вечером молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил.
О начале военной операции президент России Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг утром о введении военного положения по всей территории страны.
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