Путин заявил, что его вынудили начать военную операцию в Украине

Войсковая спецоперация в Украине стала для России вынужденным шагом, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, для России якобы были созданы риски безопасности, отреагировать на которые иными средствами было невозможно.

Отметим, что объявляя о начале спецоперации утром 24 февраля Путин заявлял, что она проводится на Донбассе для того, чтобы спасти от «геноцида местное население».