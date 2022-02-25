Глава МИД Австрии подтвердил, что ЕС заморозит счета Путина и Лаврова

Евросоюз заморозит счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Европе. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, пишет корреспондент Reuters Фил Стюарт в Twitter.

При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу. Это связано с тем, что ЕС все еще стремится к дипломатическому решению конфликта, отметили источники агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщил, что дипломаты Евросоюза одобрили план ввести санкции против президента России и министра иностранных дел и заморозить их зарубежные счета.

Информацию о намерении ввести такие санкции также подтвердили собеседники Forbes и France Press. Евросоюз может принять решение о заморозке счетов уже сегодня, сообщил Financial Times.