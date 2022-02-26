Еще одна европейская сборная отказалась играть с Россией матч за выход на ЧМ

Сборная Швеции по футболу отказалась от проведения возможного стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

«Правление союза приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть возможный матч плей-офф против России — независимо от того, где будет проходить матч. Правление также призывает ФИФА отменить мартовские матчи стыковые матчи, в которых участвует Россия», — говорится в сообщении.

По словам главы Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона, ему трудно поверить, что ФИФА не последует призыву организации. «Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько в матчах с участием России может быть гарантирована безопасность в сложившейся ситуации, даже если они были бы перенесены на нейтральное поле», — добавил он.

Ранее в субботу, 26 февраля, президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша сообщил, что команда отказалась от проведения матча с Россией. Пресс-атташе сборной Якуб Квятковски позднее заявил, что команда готова даже к техническому поражению.

Полуфинальный стыковой матч между сборными России и Польши запланирован на 24 марта, он должен пройти в Москве на стадионе «Динамо». В случае победы Россия также должна быть хозяином поля в финальном матче плей-офф 29 марта, куда попадет сильнейший в противостоянии сборных Швеции и Чехии.