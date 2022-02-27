По массиву Троещина в Киеве нанесен ракетный удар, в одном из домов выбиты окна

Ракетный удар нанесен по крупнейшему спальному жилмассиву Киева Вигуровщина-Троещина в Деснянском районе украинской столицы.
«Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева Троещине. За всё придётся отвечать!», — написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram, проиллюстрировав сообщение дымом от пожара, возникшего на месте падения снаряда.
На фотографиях из соцсетей видно, что ракета попала во двор жилого дома, уничтожила несколько припаркованных там автомобилей, часть из которых горит. В ближайшем к месту падения снаряда многоэтажному жилому дому выбиты стеклопакеты. Рядом также разрушена детская площадка.
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