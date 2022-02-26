«Российских войск в Киеве нет»: Кличко заявил про сложную ночь

Мэра Киева Виталий Кличко заявляет, что российских войск в столице нет, однако враг пытается проникнуть в город, в частности со стороны Гостомеля и Житомира.
«Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира, там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы, было несколько столкновений, перестрелок», — сказал Кличко в утреннем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале.
Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях, поскольку враг намерен атаковать с воздуха.
«Будет сложно, но мы должны выстоять. С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость. Слава Украине!», — подчеркнул мэр.
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