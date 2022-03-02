ВСУ сообщают, что обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева

Вооруженные Силы Украины обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
«На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева», — указано в сообщении Генштаба в фейсбук.
Согласно оперативной информации по состоянию на 18.00 в Волынской области подразделения ВСУ создали надежную систему обороны, ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
Продолжается сдача в плен групп русских солдат и офицеров, а также их отказы продолжать наступление.
Воздушными силами Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь и производили бомбардировки гражданского населения.
Осуществляется оборона Киева.
Как сообщается, российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. «Нравственный дух оккупационного войска очень низок», — сказано в сообщении.
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