Прем'єр-міністерка Італії хоче відвідати Київ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про намір відвідати Київ, і запросила президента України Володимира Зеленського приїхати до Риму.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у твіттері

"Сердечна телефонна розмова з президентом Зеленським. Я відновила підтримку італійського уряду в Києві та підтвердила максимальну відданість Італії всім корисним діям для досягнення справедливого миру. Я підтвердила намір поїхати до Києва і запросила Зеленського до Риму", - написала Мелоні.