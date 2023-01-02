Українцям розповіли якими будуть прожитковий мінімум, зарплати, пенсії та соцвиплати у 2023 році

Попри повномасштабну війну, яку Російська Федерація розв'язала в Україні, українцям продовжують виплачувати соціальні виплати.

Розповідаємо про те, як вони зміняться у 2023 році.

З початку нового року прожитковий мінімум на одного українця з розрахунку на місяць уряд встановив у розмірі 2589 гривень.

Мінімальна заробітна плата у 2023 році не змінюватиметься. За місяць вона становить 6 700 гривень, за годину – 40,46. Мінімальна пенсія за віком становить 2093 гривень на місяць.

Щодо дитячих виплат, то у 2023 році вони складають:

дитина до 6 років – 4544 гривні;

дитина віком від 6 до 18 років – 5666 гривень.

Максимальна допомога матерям-одинакам у новому році становитиме: