Шмигаль Міністерства мають займатися не управлінням реальним сектором, а виробленням політик і правил

Міністерства мають займатися виробленням політик і правил, а не управлінням реальним сектором, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Продовжуємо реформу державного управління. Чиновників має поменшати. Міністерства мають займатися виробленням політик і правил, а не управлінням реальним сектором. Диджиталізація стане основою нового формату взаємодії держави, громадян та бізнесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Крім того, за його словами, у деяких секторах держава буде активним гравцем насамперед через чутливість цих секторів із питань національної безпеки, незважаючи на курс на приватизацію.
"У 2023 році рухатимемося зі створення єдиних державних компаній у сфері трьох стратегічних ресурсів: земля, вода та ліси. Замість розпилення, що породжує корупцію, уніфікація та суворий контроль над діями менеджерів. Державна власність має приносити доходи Україні для її стійкості сьогодні та для її розвитку завтра", - підсумував він.
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