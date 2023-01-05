НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду, яка приховала майна майже на 8 мільйонів

Національне антикорупційне бюро розшукує суддю Вищого адмінсуду, яку підозрюють у приховуванні майна на суму 7,8 млн грн.
Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба НАБУ, передає Укрінформ.
«НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн», – йдеться у повідомленні.
У НАБУ уточнили, що розшукувану звуть Інна Масло.
3 січня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що було повідомлено про підозру судді Вищого адміністративного суду.
За інформацією слідства, вона приховала від податкової земельні ділянки та недобудовану нерухомість на суму 7,8 млн грн.
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