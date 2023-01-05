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НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду, яка приховала майна майже на 8 мільйонів

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Національне антикорупційне бюро розшукує суддю Вищого адмінсуду, яку підозрюють у приховуванні майна на суму 7,8 млн грн.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба НАБУ, передає Укрінформ.

«НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що розшукувану звуть Інна Масло.

3 січня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що було повідомлено про підозру судді Вищого адміністративного суду.

За інформацією слідства, вона приховала від податкової земельні ділянки та недобудовану нерухомість на суму 7,8 млн грн.

НАБУ, суддя, Масло
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