Зеленський: Туреччина готова взяти участь у реалізації української формули миру

Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Туреччина готова взяти участь у реалізації української формули миру.
"Поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Торкнулися тем безпекової співпраці, зокрема щодо ЗАЕС – загарбників там не має бути, обміну військовополоненими, розвитку зернової угоди. Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої формули миру", - написав Зеленський у твіттері.
Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський також поінформував турецького колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення української армії. Лідери обговорили деталі співпраці двох країн.
Обговорюючи питання обміну військовополоненими за турецького посередництва, президент України відзначив особисту роль у цьому процесі Ердогана.
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