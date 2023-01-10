ПФУ направив на пенсії, субсидії та страхові виплати більше ніж 22 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) станом на 9 січня направив на пенсії, субсидії та страхові виплати 22,01 млрд грн.
По це повідомляє пресслужба ПФУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зазначається, що станом на 9 січня профінансовано коштів на пенсійні виплати – 17,1 млрд грн, в тому числі 3,9 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта” (за повідомленням АТ “Укрпошта”, станом на 8 січня доставлено 45,7% профінансованих сум), 13,2 млрд грн – через уповноважені банки (уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум).
Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу було направлено 3,9 млрд грн.
Страхові виплати профінансовані на 1,0148 млрд грн, в тому числі на 114,5 млн грн – оплата лікарняних.
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