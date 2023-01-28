Кузін: Україна отримуватиме вакцину на безкоштовній основі по механізму COVAX

Україна отримуватиме вакцину проти COVID-19 за механізмом COVAX упродовж 2023 та 2024 років.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Україна може продовжувати отримувати вакцину на безкоштовній основі по механізму COVAX, впродовж 2023 і впродовж 2024 року. На 2025-2026 роки такого підтвердження немає, але потенційно можливості продовження таких гарантій з боку COVAX є”, - сказав Кузін.

За його словами, світові тенденції вказують на те, що COVID-19 поступово стає частиною сезонних епідемічних підйомів захворюваності на грип та ГРВІ, які щорічно фіксуються в кожній країні.

“Тому скоріш за все в наступний епідемічний підйом захворюваності восени або взимку 2023 року ми перейдемо до того, що будемо вважати COVID-19 частиною респіраторних вірусів”, - сказав Кузін.

Також, як відзначив держсанлікар, є тенденція до того, що коронавірусна інфекція буде включена до складу вакцини проти грипу, яку ввозить кожна країна перед початком епідсезону.

За словами Кузіна, така вакцина скоріш за все буде комерційною, винятком буде закупівля цієї вакцини чи отримання її як гуманітарної допомоги для вакцинації працівників критичної інфраструктури, як це робиться щорічно.