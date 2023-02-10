Подоляк: Керівництву компанії SpaceX треба вже обрати на чиєму вона боці – України чи росії

Керівництву американської компанії SpaceX (супутниковий інтернет-сервіс Starlink) бажано обрати конкретну опцію, на чиєму вона боці – України чи росії, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію з обмеженням використання Starlink для Збройних сил України.
"Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України - і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні рф та її "права" на вбивства, захоплення територій. SpaceX (Starlink) та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію", - написав Подоляк у твіттері.
Як повідомлялося, компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців ЗСУ.
За словами директорки SpaceX Гвенн Шотвелл, українські військові використовували супутниковий інтернет для управління БПЛА, що, як зазначила Шотвелл, виходить за межі угоди компанії з урядом України, згідно з якою контракт призначений лише для гуманітарних цілей.
Водночас у SpaceX відмовилися повідомити, яких саме обмежувальних заходів було вжито.
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