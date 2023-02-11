Укренерго: Ворожі атаки не завжди дозволяють дотримуватись опублікованих графіків відключень світла

Внаслідок ворожих атак енергетики вимушені постійно ремонтувати пошкоджене окупантами обладнання, що не завжди дозволяє дотримуватись опублікованих графіків відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Кудрицький повідомив, що атаки ворога не завжди дозволяють щохвилинно дотримуватись опублікованих графіків, а постійні ремонтні роботи можуть створювати додаткові труднощі з їх дотриманням.
В свою чергу, голова комітету з енергетики Андрій Герус додав, що реальна причина застосування графіків відключень - ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що енергетики роблять все можливе, аби в українців була електроенергія, в тому числі - ризикують життям.
"Ми маємо розуміти ціну кожного кіловату електроенергії", - наголосив Герус.
Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду встановила, що обленерго докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.
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