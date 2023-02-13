Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Боррель: індустрія інформаційних маніпуляцій кремля атакує розуми людей у росії

155

Розпочавши вторгнення в Україну, кремль одночасно розгорнув суцільну індустрію брехні, щоб виправдати агресію та відволікти увагу від справжніх винуватців вбивств, економічних проблем, дійсних причин високих цін на енергію та продовольство. Це вимагає заходів протидії, щоб голос ЄС було краще чути у світі.

Як передає Укрінформ, про це у блозі на сторінці Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) за підсумками конференції із протидії інформаційним маніпуляціям та загрозам зовнішнього втручання написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Європейська служба зовнішніх дій провела у Брюсселі важливу конференцію з інформаційних маніпуляцій та зовнішнього втручання за участі багатьох міжнародних експертів. Я підкреслив важливість боротьби проти путінської «індустрії брехні» для майбутнього миру й демократії і не лише в ЄС, а по всьому світу… Ми маємо працювати тісніше із нашими партнерами, більш активно представляти нашу позицію на місцевих мовах та у різних частинах світу. Я зараз шукаю варіанти, як зробити так, щоб голос ЄС було краще чути», - написав Боррель.

Він окремо наголосив: що путін не лише розпочав цю війну, він також створив потужну індустрію брехні та маніпуляцій, щоб не дозволити людям зрозуміти, що відбувається в реальності, щоб посіяти сумніви та відвести від себе звинувачення в агресії. кремлівські інформаційні маніпуляції є глобальними та працюють у промисловому масштабі, вони є одним із критичних інструментів цієї війни.

«У той час як путінські бомби вбивають людей в Україні, його індустрія інформаційних маніпуляцій атакує розуми людей у росії та у глобальному вимірі, намагаючись нав’язати їм хибне розуміння, хто відповідальний за ці вбивства, за ті рахунки за електрику, які вони не можуть сплатити, за економічні проблеми, перед якими вони постають, та за голод, який посилився після того, як росія розпочала війну. путін цинічно намагається примусити людей вірити, шо «право сили» дає автократам право на звірства. Африка є однією з головних цілей цієї індустрії брехні, я бачив (її вплив) також, коли подорожував у Латинську Америку та в Азію», - зауважив Боррель.

Він нагадав, що в ЄС вже здійснені конкретні кроки для захисту від такої інформаційної загрози. Зокрема, ЄС застосував обмежувальні заходи проти кремлівської індустрії обману. Була обмежена діяльність кремлівських пропагандистських видань, які не мали нічого спільного із кодексом поведінки міжнародної журналістики та займалися інформаційними маніпуляціями. Водночас ЄС посилив заходи захисту справжньої, професійної та незалежної журналістики як в ЄС, так і по всьому світу.

«Точна інформація є пальним для демократії. Без доступу до фактів та незалежних медіа демократія слабне, страждає вся система виборів. Саме тому ми не маємо розглядати цю проблему лише як комунікаційне питання: це політична проблема, яку маємо вирішувати політичним шляхом, на найвищому рівні», - наголосив високий представник ЄС.

Він зазначив, що Європейська служба зовнішніх дій була активною у вирішенні цих проблем з 2015 року у тісній координації з іншими євроінституціями та з міжнародними партнерами. Разом з цим наразі є необхідність надалі розвивати цю роботу, щоб давати світу більш точну та аналітичну інформацію. З цією метою в рамках ЄСЗД можуть створити так званий Центр інформаційного обміну та аналізу (Information Sharing and Analysis Centre) для збору інформації щодо дезінформації та загроз зовнішнього втручання, що дозволить обмінюватися досвідом у боротьбі проти дезінформації та краще захищати демократії від зовнішнього авторитарного втручання.

Боррель, ЄСЗД
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 февраля 2023
Воскресенье, 12 февраля 2023
Суббота, 11 февраля 2023
Пятница, 10 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023