Військовий аналітик пояснив, що могло вплинути на зміну виплат додаткової винагороди військовослужбовцям

Активне вручення повісток останнім часом в Україні могло вплинути на зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям - новомобілізованим сотням тисяч солдатів також потрібно платити бойові.
Таку думку "Апострофу" висловив військовий аналітик Євген Дикий.
Він заявив, що чергова хвиля мобілізації в Україні відбувається через збільшення кількості людей до армії РФ, яких росіяни кинуть на фронт до нашої країни.
"Чисельність нашої мобілізації повинна бути співставна з тим, що набрали росіяни. А вони вже набрали 350 тисяч, і продовжують це робити", - наголосив аналітик.
За його словами, якщо мобілізованим українським солдатам почати платити ті суми, які були раніше, то, зважаючи на все, буде повний колапс бюджету.
"У нас просто немає грошей на ту кількість людей, яку потрібно мобілізувати", - резюмував він.
Водночас нардеп Роман Костенко вважає, що саме військові в Україні мають отримувати стабільні зарплати, а кошти на це можна було б зняти з інших програм.
"Наприклад, на будівництво доріг у бюджеті передбачено щонайменше 63 мільярди гривень. А ще й горезвісні зарплати чиновників. Знайти кошти можна було б", - резюмував він.
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