Нуланд: США не заперечують рішенням України щодо завдавання ударів по російських військових об’єктах у Криму

США вважають Крим територією України, перетворений росією на величезну військову базу, та не заперечують рішенням української сторони щодо завдавання ударів по російських військових об’єктах на півострові.

Про це сказала в четвер під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна»,- зауважила заступниця держсекретаря.

Вона нагадала, що російська окупаційна влада, як тільки захопила Крим, одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України.

Тож, за її словами, військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.

Крім того, заступниця держсекретаря повідомила, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування рф після завершення війни.

У цьому зв’язку вона зауважила, що Україні для цього потрібна розвинути й стійка ППО. Крім того, українцям «знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що рф не зможе вторгнутися знову».