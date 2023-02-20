Блінкен: Уряд США провів розмову з Ілоном Маском щодо використання Starlink в Україні

Уряд США проводив розмови із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском з приводу використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
У ході інтерв’ю NBC News, яке вийде в ефір у неділю, його спитали, чи просила влада США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink для українських військових.
Блінкен сказав: «Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели - окрім того, що розмови були».
Як повідомлялося, на початку лютого з’явилась інформація, що американська компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами.
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