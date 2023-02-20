Кудрицький: Енергосистема України спроможна покрити споживання електроенергії

Енергосистема України спроможна покрити споживання електроенергії наявним виробництвом - за умови відсутності нових масованих ракетних обстрілів з боку росії.

Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

“Укренерго не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може відвернути нас від цього прогнозу - це нові масовані ракетні обстріли”, - сказав він в ефірі телемарафону, наголосивши, що енергетики готуються до такого сценарію.

Водночас, за словами Кудрицького, у деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст.

“Перш за все, говоримо про Одесу. Там ідуть відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це “вузьке місце”, - уточнив керівник Укренерго.