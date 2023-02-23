У тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна криза

У тимчасово окупованому Криму зростає дифіцит ліків для цивільних, оскільки в пріоритеті у загарбників – лікування солдатів росармії.
Про це повідомляє «Центр національного спротиву», передає Укрінформ.
«На тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, медична система Криму переорієнтувалася на обслуговування окупантів, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.«За інформацією кримського підпілля, раніше москва пообіцяла так званому очільнику півострова аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді рф аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: «все для победы, все для армии», - зауважили у Центрі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023