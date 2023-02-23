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Лубінець: російська омбудсменка причетна до депортації українських дітей

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російську омбудсменку тетяну москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей, за що міжнародні партнери можуть накласти на неї санкції.

Про це журналістам сказав український омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У нас така інформація є. Реакція з боку України та з боку мене, як омбудсмена України, вже є", - сказав він.

Як вважає Лубінець, примусова депортація українських дітей - це один з воєнних злочинів, який має юридично трактуватися як геноцид.

"На мою думку, безпосередньо, є факти можливої причетності особисто москалькової і її працівників до одного з випадків, який був офіційно нами зафіксований. Йдеться про вивезення двох українських дітей із Австрії і передачу цих дітей прямо у москві безпосередньо представникам рф", - заявив омбудсмен.

На переконання Лубінця, ці факти, а саме - насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Також Лубінець переконаний, що подібні дії шкодять національним інтересам України у той час, коли триває повномасштабна війна.

Відповідаючи на питання, уповноважений ВР висловив думку, що глобально це не вплине на комунікацію щодо полонених.

"Бо ми не отримуємо від росії якихось таких гуманітарних чи людяних жестів. Ні. Це відбувається відповідно до Женевських конвенцій, процес обміну. Тобто, вони повертають своїх громадян, ми повертаємо своїх", - сказав він.

Нагадуємо, окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.

Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до рф уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.

діти, Лубінець, москалькова
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