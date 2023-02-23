москва обіцяє розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат"

Президент рф володимир путін заявив, що москва продовжить активно розвивати ядерний арсенал та пообіцяв розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Він стверджує, що у 2023 році на бойове чергування буде поставлено перші пускові установки з новою важкою ракетою.

"Ми продовжимо повномасштабне виробництво гіперзвукових систем повітряного базування "Кинджал" і почнемо масове розгортання гіперзвукових ракет морського базування "Циркон"", - йдеться у заяві путіна.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого рф провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.