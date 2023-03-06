Чубаров: У тимчасово окупованому Криму з появою "добровільних дружин" розпочнеться шпигуноманія

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що у тимчасово окупованому Криму з появою "добровільних дружин" розпочнеться шпигуноманія.

Таку думку він висловив у ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Чубарова, окупаційна влада у Криму всі ці дев'ять років заохочувала донесення на людей, аби в суспільстві панував абсолютний страх.

"Вони доносили на кримськотатарські весілля, українські пісні. Вони моніторять соцмережі і там знаходять загрози для російської влади… Тепер, коли звільнення Криму стає невідворотним, окупанти хочуть це все переформатувати в організовані групи. Ми отримали відомості, що ці групи будуть навчати, як розпізнавати коригувальників, знаходити в натовпі схожих на диверсантів людей. Я уявляю собі, яка шпигуноманія розпочнеться", - сказав голова Меджлісу.

Він зауважив, що мета створення "добровільних дружин" - посилення напруження в суспільстві, залякування населення та його мобілізація довкола органів окупаційної влади.

"Думаю, що вони не дуже добре розбираються в психології кримських татар, етнічних українців. Чим більше окупанти в Криму здійснюють дії, спрямовані на утримання Криму – побудову фортифікаційних споруд, створення таких "дружин", тим більше це дає людям моральне піднесення, вони очікують на звільнення Криму", - наголосив Чубаров.