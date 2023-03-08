В Мінсоцполітики розповіли, в яких випадках військові можуть отримати компенсацію за протезні вироби

Міністерство соціальної політики України збільшило всі граничні ціни на засоби реабілітації для людей з інвалідністю на 27,5%. Про це 7 березня повідомила пресслужба Кабміну.
Військовослужбовці мають можливість отримати компенсацію за протезні вироби, які є втричі дорожчими за вже підвищені граничні ціни.
"Ми забезпечуємо можливість забезпечення втричі дорожчими протезами за встановлену граничну вартість — з підвищеною функціональністю, більш надійними комплектуючими, кращих світових виробників", — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Кожен громадянин України може безкоштовно отримати допоміжні засоби реабілітації, гранична вартість яких визначається відповідним наказом Мінсоцполітики, для кожного окремого виробу, в залежності від його типу та конструктивних особливостей.
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