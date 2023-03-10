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Опитування показало скільки українців підтримують викладання російської мови в українських школах

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42% опитаних українців підтримують викладання російської мови в українських школах у певному обсязі. Про це свідчить опитування КМІС.

Із зазначених 42% переважна більшість — 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) — хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам. Це стосується, зокрема, південних і східних регіонів України, ще у 2019-му більшість наполягали на тому ж обсязі вивчення російської, як й української.

Серед респондентів, які обрали для інтерв’ю російську мову, 71% хочуть зберегти вивчення російської мови в школах, проте з них більшість також говорять про обсяг, не більший за той, що дається на інші іноземні мови.

Тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в такому ж обсязі, як українська, — 3%. Водночас у 2019 році таких було майже третина. Також 6% вважають, що російській мові треба приділяти менше часу, ніж українській, але більше, ніж іноземним мовам. У 2019 році таких було 32%.

52% українців проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8%. Молоді респонденти більшою мірою наполягають на виключенні вивчення російської мови зі шкіл.

Опитування проводили з 14 до 22 лютого методом телефонних інтерв’ю із використанням комп’ютера серед 1017 респондентів по всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій.

опитування, КМІС
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