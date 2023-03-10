Окупанти готують плани евакуації з Криму для своїх працівників

російські "адміністрації" в тимчасово окупованому Криму формують плани евакуації для своїх працівників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.

«Окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. У деяких містах плани вже сформовані й затверджені», - йдеться в дописі.

Уточнюється, що зокрема, відповідний план розроблено у місті Красноперекопську.