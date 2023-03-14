МКС планує відкрити дві справи щодо злочинів росії в Україні

Звинувачення росії у викраденні українських дітей та навмисне завдання ударів по цивільній інфраструктурі – Міжнародний кримінальний суд планує відкрити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з повномасштабним вторгненням в Україну.
МКС домагатиметься видання ордерів на арешт кількох осіб, причетних до цих злочинів, пише видання The New York Times із посиланням на чиновників, які знайомі з цим процесом.
«Ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту, і з’явилися після місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що росія викрадала українських дітей та підлітків і відправляла їх до російських таборів перевиховання, а також, що кремль навмисно обстрілював об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться у публікації.
Прокурор МКС Карім Хан спочатку повинен представити свої обвинувачення колегії суддів із досудового слідства, які вирішать, чи дотримані правові норми для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібно більше доказів.
Однак наразі незрозуміло, кому суд планує пред’явити обвинувачення у кожній справі, оскільки у прокуратурі у відповідь на запит видання заявили, що “не обговорюють публічно деталі, пов’язані з розслідуваннями, які тривають”.
Деякі експерти й дипломати кажуть, що це може бути російський диктатор володимир путін, оскільки МКС не визнає імунітет глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.
Ймовірність судового розгляду експерти вважають низькою, оскільки такі справи не розглядаються заочно, а росія навряд чи видасть своїх чиновників.
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