В ООН назвали втрати України серед цивільних осіб після початку росією війни

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку росією війни проти України, до 12 березня 2023 року становили 21965 цивільних (станом на 5 березня - 21793), зокрема 8231 загиблий (8173), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків і 203 дівчинки, тоді як стать 31 дитини та 1900 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 13734 поранених 413 хлопчиків і 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 5 березня загинуло двоє дітей, ще 11 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у лютому зменшилася до 138 зі 198 у січні та 205 у грудні, однак за перші 12 днів березня вона становила 84.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 3968 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 761, у травні - до 510, у червні - до 422 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387, за жовтень - 305 і за листопад - 184.

Кількість поранених у лютому - 451 - також стала мінімальною від початку війни: у січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541, за п'ять перших днів війни в лютому минулого року - 464, а за 12 днів цього березня 209. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1136, квітень - 1887, березень - 2972.

Згідно зі зведенням, від початку березня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 72 людини і ще 182 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померли 12, поранені 27 осіб (13% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 5 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.