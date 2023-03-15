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У ВООЗ прогнозують закінчення пандемії COVID-19 у 2023 році

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У Всесвітній організації охорони здоров'я переконані, що зможуть оголосити про закінчення пандемії COVID-19 у 2023 році. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час церемонії, на якій йому вручили премію за внесок в охорону громадського здоров'я.

"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 більше не надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров’я міжнародного значення — і не пандемія", — сказав Гебреісус.

ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією 11 березня 2020 року — рівно три роки тому. За цей час зареєстровано майже 7 мільйонів смертей від COVID-19, хоч у ВООЗ вважають, що справжня кількість набагато більша.

Щотижнева кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу вперше за три роки стала нижчою, ніж 2020-го, кажуть у ВООЗ. За словами Гебреісуса, це суттєве поліпшення.

За словами Тедроса, наразі найважливіше, щоб людство засвоїло три уроки пандемії — важливість громадського здоров’я, науки та міжнародної співпраці.

На думку гендиректора ВООЗ, походження коронавірусу досі невідоме через небажання Китаю надавати необхідні дані.

"Доки ці дослідження не будуть проведені, усі гіпотези щодо походження вірусу залишаються актуальними. Але якщо будь-яка країна має інформацію, щодо будь-якої гіпотези, дуже важливо, щоб ця інформація була передана ВООЗ та міжнародному науковому товариству", — каже голова ВООЗ.

COVID-19, ВООЗ, Гебреісус
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