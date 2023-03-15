Більшість учнів вважає, що українська мова має бути єдиною державною, - опитування

У київських закладах освіти учні 8-11 класів пройшли опитування щодо української мови та мовного середовища. Про це повідомили в КМДА.
Згідно з опитуванням, майже всі учні (95%) відчувають гордість за свою країну. У порівняні з попереднім дослідженням цей показник збільшився удвічі — на 46%. Частка осіб, які пишаються Україною як державою, є найвищою за весь період проведення опитування, починаючи з 2014 року.
69% респондентів у понятті "патріотизм" вбачають працю на добробут своєї держави, для 49% — спілкування державною мовою є важливою складовою патріотизму.
Загалом більшість учнів (76%) вважає, що українська мова має бути єдиною державною в Україні. 67% респондентів переконані, що українська важлива, адже вона об’єднує суспільство.
Понад 754 опитаних обирають українську мову для читання літератури й перегляду фільмів. Однак у спілкуванні 40% респондентів не використовують рідну мову, а у соцмережах 36% — обирають винятково іноземну.
Участь в опитуванні взяли понад 25 000 учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти столиці. Опитування проводилося із 23 лютого до 5 березня 2023 року. Інформацію збирали методом онлайн-анкетування, яке було розміщене на головній сторінці сайту КНП "Освітня агенція міста Києва".
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