Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення, яка мешкає у прикордонних районах

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв відвідав Чернігівську область, де провів нараду з питань удосконалення захисту населення, яка мешкає у прикордонних районах і зазнає артилерійського та мінометного обстрілу росії. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Окрім Наєва у нараді взяли участь командир угруповання військ бригадний генерал Дмитро Красильников, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та інші представники органів влади.

Чаус заявив, що прикордоння Чернігівської області обстрілюється майже щодня і від цього страждають цивільні у десятках населених пунктах. Там перебувають 665 неповнолітніх, тому влада намагається переконати їх в евакуації.

Наєв сказав, що вже звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням про виділення додаткових сил і засобів ППО, а також посилення артилерійської розвідки для Чернігівської області.

У ході наради було визначено шляхи вирішення питань зменшення втрат серед цивільного населення та протидії руйнуванню приватних споруд та об'єктів інфраструктури.

"Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів завдавати вогневе ураження по цивільних об'єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає в прикордонні Чернігівської області, не зазнавало ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати в життя", – зазначив Наєв.