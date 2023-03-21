В Україні змінилися правила призначення пенсій особам, які проживають в окупації

Верховна Рада змінила закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Змінять призначення пенсії особам, які проживають в окупації або на території, де ведуться бойові дії. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт в цілому підтримали 274 нардепи.
Особливості у виплаті пенсій будуть тривати на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
Пенсія призначається:
Пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності, якщо звернулись відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.
Раніше органи Пенсійного фонду відмовлялися у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, бо чинне законодавство не містило переліку причин, які можуть вважатися поважними для пропуску відповідного строку на звернення.
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