В Україні змінилися правила призначення пенсій особам, які проживають в окупації

Верховна Рада змінила закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Змінять призначення пенсії особам, які проживають в окупації або на території, де ведуться бойові дії. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт в цілому підтримали 274 нардепи.

Особливості у виплаті пенсій будуть тривати на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Пенсія призначається:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Пенсія за віком та по інвалідності призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності, якщо звернулись відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.

Раніше органи Пенсійного фонду відмовлялися у призначенні пенсії з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, бо чинне законодавство не містило переліку причин, які можуть вважатися поважними для пропуску відповідного строку на звернення.