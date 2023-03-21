Фуміо Кісіда: Японія уважно стежитиме за ходом розслідування проти путіна

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Токіо уважно стежитиме за ходом розслідування проти володимира путіна після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Токіо.

Про це УНН пише з посиланням на Japan Today.

Шольц також заявив, що підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна.

Кісіда сказав, що вони із канцлером поділяють думку про засудження прогроз росії застосувати ядерну зброю проти України, при цьому обіцяючи продовжувати вводити санкції проти Москви.

Країни підтвердили, що вони зміцнюватимуть свою співпрацю в галузі економічної безпеки в галузі видобутку корисних копалин та напівпровідників, щоб зміцнити ланцюжки поставок перед зростаючим військовим та економічним впливом Китаю по всьому світу.

Суд у Гаазі вперше видав ордер на арешт чинного глави держави, який є постійним членом Ради Безпеки ООН. Ні росія, ні Україна не є стороною у суді, але Київ визнає юрисдикцію МКС над військовими злочинами.