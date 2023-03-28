Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ФРУ: Розблокування експорту через морські порти – один із ключових викликів для України та світу

154

Розблокування експорту через морські порти – один із ключових викликів для України та світу. Перемога на морі стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому на сайті Федерації роботодавців України (ФРУ).

"Повне розблокування портів дасть Україні 10% ВВП, $18 млрд валютних надходжень і 135 млрд гривень податкових надходжень на рік. Крім того, це дасть відновлення 0,5 млн робочих місць, здешевлення логістики та відновлення морського імпорту вугілля для стабільного проходження опалювального сезону 2023- 2024 рр.", - йдеться у дослідженні.

У федерації наголосили, що поки Україна втратила понад 60% товарообігу через блокування портів, росія нарощує товарообіг через порти – 2022 року вона перевезла понад 250 млн тонн, що майже на 3% більше, ніж роком раніше.

Автори дослідження вказують, що позитивний ефект від розблокування портів отримають і наші партнери, адже відновлення економіки дозволить Україні наростити внутрішнє фінансування військових витрат, а світовим країнам – наростити імпорт товарів з високою доданою вартістю.

Крім того, завдяки відновленню робочих місць знизиться економічний тиск у країнах, які приймають українських біженців. Саме тому Україна спільно з ООН, Туреччиною та IМО, а також завдяки скоординованому з міжнародними партнерами санкційному тиску має розблокувати вільне судноплавство у Чорному морі.

"У разі неможливості повної деблокади портів, застосувати дзеркальні механізми до азово-чорноморських портів росії. А саме – блокада всіх вантажів, крім агропродукції, повна перевірка всіх суден, що прямують до росії/анексованих територій України, а також оголошення всіх акваторій портів росії – зоною військових ризиків", – резюмували у федерації.

Раніше представники бізнесу та Американська торгова палата в Україні звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти. У випадку ж, якщо рф не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські, адже вони можуть перевозити військові вантажі.

ФРУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 марта 2023
Понедельник, 27 марта 2023
Воскресенье, 26 марта 2023
Суббота, 25 марта 2023
Пятница, 24 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023