Коронавірус Omicron діагностують у пацієнтів у всій Україні, окрім Кіровоградської області

Коронавірус Omicron XBB.1.5 діагностують у пацієнтів у всій Україні, окрім Кіровоградської області, експерти незабаром очікують його появи у пацієнтів.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я з посиланням на дані референс-лабораторії діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів, яка підтвердила циркуляцію цього варіанта коронавірусу в переважній більшості областей країни.
Водночас у ЦГЗ зазначають, що цей варіант вірусу вже підтверджено у стічних водах у Кіровоградській області.
"Це перша знахідка цього різновиду "омікрону" у стічній воді. Це означає, що скоро будуть і пацієнти з таким діагнозом. Питання про циркуляцію Omicron XBB.1.5 у всіх областях уже питання днів", - розповідає завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.
ЦГЗ нагадує, що штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше.
ЦГЗ закликав українців вакцинуватися від COVID-19.
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