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На території незалежної України можлива лише одна помісна автокефальна Православна Церква

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З канонічної точки зору на території незалежної України можлива лише одна помісна автокефальна Православна Церква – Православна Церква України, яка була утверджена у новому статусі внаслідок рішень Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року.

Про це пише офіційна сторінка Православної Церкви України.

«Так, Об’єднавчий Собор українських православних Церков Вселенським Патріархом були запрошені усі православні архієреї в Україні – зокрема так званої Української Православної Церкви (Московського патріархату). За підсумками цієї визначної події колись розділені ручаї Українського Православ’я поєдналися в один і постала єдина помісна Православна Церква», – написали представники Православної Церкви України.

На початку 2019 року ПЦУ отримала Томос і була включена в Диптих автокефальних Церков, тобто стала єдиною канонічно визнаною Православною Церквою на території Української Держави.

«Наразі не можна ставити питання про якесь повторне об’єднання або злиття православних церков в Україні – адже єдина Помісна Церква постала ще у 2018 році. І ставити під сумнів її єдність, або й взагалі від неї відмовлятися, як це нині роблять діячі УПЦ (МП), – означає йти всупереч канонічному порядку та заперечувати незалежність і неподільність Української держави.

упц (мп) зберігає церковно-канонічний зв’язок з російською православною церквою навіть під час повномасштабної війни рф проти України. Вона не має статусу автономної, тим більше - автокефальної Церкви, який би визнавався іншими Церквами, а отже, з точки зору канонічного права, є структурним підрозділом рпц, що діє на території України. Відповідно до канонічного принципу територіальності, жодна Церква не може бути присутньою в межах юрисдикції Церкви України – тоді як юрисдикцією ПЦУ є вся територія незалежної та неподільної держави Україна.

Втім, представники ПЦУ стверджують, що на всіх рівнях готові до діалогу із представниками московської церкви. Але на жаль дотепер всі зі заклики з боку керівництва упц (мп) відкидалися та заперечувалися.

Томос, ПЦУ
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