Резніков: Наразі немає потреби у проведенні нової мобілізації

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що наразі немає потреби у проведенні нової мобілізації, оскільки попередня ще не завершена, а з втратами у ЗСУ продовжують справлятися. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Delfi.

За словами міністра, в сьогоднішніх умовах мобілізаційний план, ухвалений Генштабом у лютому 2022 року, не є завершеним або перевиконаним, тому наразі не потрібно оголошувати нову мобілізацію.

"Ми його [план] ще до кінця не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію", – сказав Резніков.

Також він зауважив, що Генштаб продовжує справлятися з компенсацією втрат, тому ЗСУ не відчувають нестачі у живій силі.

"Генштаб із компенсацією втрат, які ми, на жаль, несемо, продовжує справлятися у спокійному, поступовому темпі, і брак живої сили ми, звичайно, не відчуваємо", – сказав міністр.