Резніков: Наразі немає потреби у проведенні нової мобілізації

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що наразі немає потреби у проведенні нової мобілізації, оскільки попередня ще не завершена, а з втратами у ЗСУ продовжують справлятися. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Delfi.
За словами міністра, в сьогоднішніх умовах мобілізаційний план, ухвалений Генштабом у лютому 2022 року, не є завершеним або перевиконаним, тому наразі не потрібно оголошувати нову мобілізацію.
"Ми його [план] ще до кінця не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію", – сказав Резніков.
Також він зауважив, що Генштаб продовжує справлятися з компенсацією втрат, тому ЗСУ не відчувають нестачі у живій силі.
"Генштаб із компенсацією втрат, які ми, на жаль, несемо, продовжує справлятися у спокійному, поступовому темпі, і брак живої сили ми, звичайно, не відчуваємо", – сказав міністр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023