Лубінець: москалькову виключили з Європейської мережі національних інституцій з прав людини

російську омбудсменку тетяну москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини.
У голосуванні щодо цього взяв участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він написав у Telegram.
Це перший за всю історію випадок виключення з цього об'єднання.
Підставою проведення голосування стало те, що москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті Статуту мережі.
"Під час свого виступу омбудсмен російської федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", – додав він.
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