Стала відома дата проведення зустрічі Контактної групи з оборони на базі «Рамштайн»

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.
Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.
«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – цитує видання американських посадовців.
Очікується участь міністрів оборони та представників командувань з усього світу, які обговорять «кризу, що триває в Україні, а також різноманітні проблеми у сфері безпеки, які постали перед союзниками й партнерами США».
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