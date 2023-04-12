Стала відома дата проведення зустрічі Контактної групи з оборони на базі «Рамштайн»

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – цитує видання американських посадовців.

Очікується участь міністрів оборони та представників командувань з усього світу, які обговорять «кризу, що триває в Україні, а також різноманітні проблеми у сфері безпеки, які постали перед союзниками й партнерами США».