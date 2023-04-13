Стало відомо, чи могли зіпсуватися вакцини від Covid-19 під час вимкнення світла

Як зберігалася вакцина, коли по всій країні вимикали світло? І чи безпечно щепитися нею? Таке питання часто ставлять собі українці, перш ніж робити бустер від Covid-19, а то і взагалі перше щеплення.

Та боятися не варто – запевняють урядовці. Нині кожен центр вакицнації має свій генератор. До того ж, і медичний фронт отримав допомогу від мінародних партнерів, а це понад дві тисячі холодильників, які здатні берегти ліки, навіть за відсутності світла. То завдяки чому – медична система вберегла свої запаси вакцини.

Через велику війну українці перестали зважати на Covid-19, але вірус не став лояльнішим! Щотижня майже по 20 тис. нових хворих, і щотижня через коронавірус гинуть понад 100 людей. Медики просять українців не відкладати, а зробити бустер (третє щеплення), навіть якщо минуло багато часу з моменту останньої вакцинації.

У цій столичній амбулаторії нині роблять 30-50 ін’єкцій на тиждень. Хоч щодня пацієнтів більшає – це все одно катастрофічно мало. Пані Вікторія не зволікала і вчасно прийшла зробити бустер.

«Коронавірус нікуди не дівається, зрозуміло, що він зараз пересунувся на інший план другий, через війну. Але все рівно потрібно дбати про здоров’я. Не лише про своє, а й про здоров’я оточуючих», – каже киянка Вікторія.

Гальмує темпи імунізації і побоювання українців про придатність вакцини через відключення світла. Медики пояснюють: боятися нічого. Завдяки генераторам, енергонезалежним холодильникам і правильній логістиці державі вдалося зберегти банк вакцини. За весь час перебоїв зі світлом було списано лише 200 доз різної вакцини. Цифра незначна. Нині тільки вакцини проти Covid-19 маємо 8 млн доз.

«По суті, були прийняті рішення такі, що на рівень кожного пункту щеплення відправлялася вакцина, якої достатньо на 1-2 дні проведення щеплень. Не направлялися туди великі партії або великі об’єми вакцин саме з врахуванням того, щоб не було по суті її списання під час порушення температурних умов», – каже Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар.

Медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова спростовує популярний міф, що вакцина, у якої порушений холодовий ланцюг – це отрута.

«Вона буде не дієва, не ефективна – це також важлива теза. Тобто ніякого отруєння цією вакциною неможливо зробити, вона просто буде втрачати свою ефективність», – каже Катерина.

За словами Булавінової, у всіх закладах охорони здоров’я є всі механізми для того, щоб знати яку вакцину можна використовувати, яка придатна, яка ефективна. Тому що якщо порушувався холодовий ланцюг, то вакцину цю не будуть використовувати.

Кожен пацієнт може поцікавитися терміном придатності на флаконі і температурою в холодильнику. За правилалами вона має бути від+2 до -8 градусів.

«Під час війни ми привезли, напевно за всю історію незалежності, стільки не було фармацевтичних холодильників, які були поставлені до центрів первинної медико-санітарної допомоги, які навіть без електрики можуть тримати 10-12 годин ту температуру, яка дозволяє вакцину використовувати», – наголошує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, сьогодні в Україні понад 2 тис. таких холодильників. Їх надали фонди ЮНІСЕФ та USAID. Якщо світло вимкнуть, камери продовжать зберігати температуру завдяки холодовим елементам.

«Перш за все він тримає температуру більше п’яти діб. То ми забезпечені так, щоб протягом тижня не хвилювалися за будь-яку вакцину, яку отримує центр», – каже сімейна лікарка Аліна Сенатова.

Сімейна лікарка підтверджує, що пацієнти справді нині цікавляться терміном придатності вакцин. До прикладу, компанія Pfizer провелf дослідження, за якими їх вакцина може зберігатися значно довше.

Аби пересвідчитися в придатності, вам мають показати такий документ від МОЗ. У нашому випадку це дев’ять місяців.

«Тому, якщо у вас виникає питання, що вам колять і чи можна це вам колоти, то ви завжди можете запитати за медичні документи, які мають бути у кожному медичному закладі. Про те, хто виробляє цю вакцину і лист з роз’ясненням, чи можна її далі вам проводити. В іншому випадку, це вже порушення ваших прав», – наголошує Аліна Сенатова.

У МОЗ ще раз наголошують коронавірус не зник. У рази зменшилася кількість тестувань, але не темпи поширення вірусу. Тож варто щепитися, аби убезпечити себе і не перевантажувати медичну систему, яка нині рятує військових.

«Тому що це ваш вклад у нашу спільну перемогу. Хай краще у нас сьогодні реанімації будуть пусті для того щоб бути готовими на випадок прийняти тих, хто постраждає від російських терористів», – зазначив Віктор Ляшко