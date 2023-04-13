Роблес та Резніков спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні, які виникли в результаті витоку секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Її український колега Олексій Резніков також наголосив, що ця інформація є неправдивою.

Відповідаючи на запитання про витік документа, він зазначив, що в ньому "багато даних, які не відповідають дійсності й вже неактуальні".

Міністр впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому". За його словами, Україна має "повну довіру до наших американських союзників", незважаючи на витік інформації.

Міністр оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників по НАТО та Європейському Союзу залишається сильною, і Росія "не зможе її розірвати".