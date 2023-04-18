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ТЦК: Приймати на роботу або зараховувати на навчання можуть тільки тих, хто перебуває на військовому обліку

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Приймати на роботу або зараховувати на навчання військовозобов'язаного можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. При цьому такої норми немає у разі одруження або лікування.

Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, передає РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Приймати на роботу чи зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само щодо перетину державного кордону - є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа", - розповів він.

За його словами, окремий випадок - одруження.

"Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС, - ред.) документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають", - пояснив Коновалов.

Що ж стосується лікування, то жодних обмежень в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Що стосується документів, які може пред’являти громадянин, якщо хоче отримати держпослуги, то вони передбачені для трьох категорій громадян.

"Для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних - військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів - військовий квиток", - додав представник ТЦК та СП.

ТЦК
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