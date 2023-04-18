ТЦК: Приймати на роботу або зараховувати на навчання можуть тільки тих, хто перебуває на військовому обліку

Приймати на роботу або зараховувати на навчання військовозобов'язаного можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. При цьому такої норми немає у разі одруження або лікування.
Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, передає РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.
"Приймати на роботу чи зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само щодо перетину державного кордону - є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа", - розповів він.
За його словами, окремий випадок - одруження.
"Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС, - ред.) документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають", - пояснив Коновалов.
Що ж стосується лікування, то жодних обмежень в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.
Що стосується документів, які може пред’являти громадянин, якщо хоче отримати держпослуги, то вони передбачені для трьох категорій громадян.
"Для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних - військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів - військовий квиток", - додав представник ТЦК та СП.
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