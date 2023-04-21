Ігнат: Восени та взимку українська ППО знищила півтори тисячі повітряних цілей противника

Восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.
За його словами, Україна очікує на постачання необхідного від партнерів.
"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе та ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори тисячі повітряних цілей (противника). За всю війну - ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, вертольоти) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", - заявив він.
Він також вважає, що відновити запаси ракет допоможе черговий "Рамштайн".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023