Костін розповів про винятковий рівень співпраці з прокуратурою США

Український генеральний прокурор Андрій Костін відзначає винятковий рівень співробітництва Офісу генерального прокурора та команди генерального прокурора США Мерріка Гарланда, свідченням чого є делегування американського прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі.
"Нам необхідно підготувати належну доказову базу, сформувати відповідну правову основу та працювати наполегливо за кожним кримінальним провадженням, щоб притягти до відповідальності не тільки путіна, а й усіх інших високопосадовців країни-агресора, причетних до тисяч воєнних злочинів, скоєних в Україні. Це наша спільна мета разом із Міжнародним кримінальним судом", - повідомив Костін в інтерв'ю CNN, інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.
Український генпрокурор наголосив, що основна робота українських правоохоронців та їхніх закордонних колег - забезпечити справедливість для українців у рамках національної системи правосуддя, паралельно з цим досягаючи значних успіхів на міжнародному рівні.
"І ми вже маємо такі успіхи", - зазначив Костін.
Генпрокурор звернув увагу на тісну співпрацю Офісу генпрокурора з командою генпрокурора США.
"Маємо винятковий рівень співпраці з командою генерального прокурора США Мерріка Гарланда. Яскравим свідченням цього є делегування американського прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії. Він працюватиме пліч-о-пліч з українськими та міжнародними прокурорами", - наголосив Костін.
Він додав, що це є чітким проявом підтримки на шляху до притягнення найвищого керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії.
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