Герус: Україні потрібно резервне обладнання для об'єктів енергетики на випадок нових атак

Україні потрібно отримати гроші на відновлення об'єктів енергетики та для забезпечення їхнього захисту. У майбутньому можуть бути нові ракетні атаки, сказав голова комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради Андрій Герус.

"Йдуть дискусії про додаткові резерви. Тобто, щоб було резервне обладнання про запас, якщо взимку знову буде масована ракетна атака", – пояснив він.

Діалог щодо цього ведеться з міжнародними партнерами.

"Ми отримуємо допомогу, але її недостатньо. Нам потрібні додаткові ресурси для ремонту, відновлення енергосистеми. Зараз ідуть дискусії де саме цей ресурс отримати, щоб в українців було світло і тепло наступної зими", – розповів Герус.

Він назвав високою ймовірність нових ракетних ударів по Україні.

"Ракетні удари можуть бути навіть влітку, але восени велика ймовірність, що знову будуть масовані ракетні удари. Тому зараз ідуть такі обговорення, як можна акумулювати фінансовий ресурс на відновлення енергосистеми й що може бути з тарифами", – підсумував голова комітету.