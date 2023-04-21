Герус: Україні потрібно резервне обладнання для об'єктів енергетики на випадок нових атак

Україні потрібно отримати гроші на відновлення об'єктів енергетики та для забезпечення їхнього захисту. У майбутньому можуть бути нові ракетні атаки, сказав голова комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради Андрій Герус.
"Йдуть дискусії про додаткові резерви. Тобто, щоб було резервне обладнання про запас, якщо взимку знову буде масована ракетна атака", – пояснив він.
Діалог щодо цього ведеться з міжнародними партнерами.
"Ми отримуємо допомогу, але її недостатньо. Нам потрібні додаткові ресурси для ремонту, відновлення енергосистеми. Зараз ідуть дискусії де саме цей ресурс отримати, щоб в українців було світло і тепло наступної зими", – розповів Герус.
Він назвав високою ймовірність нових ракетних ударів по Україні.
"Ракетні удари можуть бути навіть влітку, але восени велика ймовірність, що знову будуть масовані ракетні удари. Тому зараз ідуть такі обговорення, як можна акумулювати фінансовий ресурс на відновлення енергосистеми й що може бути з тарифами", – підсумував голова комітету.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023